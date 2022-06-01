Раскрыт способ сэкономить на зелени в Москве

Выращивание зелени и листьев салата у себя дома может быть весьма выгодным. Этот способ «Мосленте» сэкономить раскрыл специалист по уходу за комнатными растениями Александр Барне.

По словам эксперта, в квартире он выращивает различную зелень для салатов, а еще свеклу и морковь. «Когда жена готовит, она просит меня отщипнуть несколько веточек розмарина для жаркого, или нарвать мяту для коктейля, или принести несколько перьев чеснока для яичницы. А с каждого куста базилика из магазина мы получаем два-три полноценных урожая», — поделился собеседник, добавив, что таким образом можно сэкономить силы и деньги, не бегая за этими продуктами в супермаркет.

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