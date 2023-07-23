Раскрыт способ снять напряжение на первом свидании

Познакомившаяся в Tinder семейная пара Маша и Андрей в беседе с «Мослентой» раскрыла способ снять напряжение на первом свидании.

В разговоре с изданием они рассказали, что перед первой встречей условились, что это не будет романтическим свиданием, а будет, скорее, дружеской посиделкой. Придя в бар, молодые люди не обнаружили свободных столиков. В этот момент Андрей узнал, что его друзья забронировали стол в этом же баре и придут через час.

«Договорился, чтобы этот стол на час отдали мне, а потом друзья придут и к нам присоединятся», — отметил собеседник. Позже к молодым людям пришли друзья Андрея, и оставшуюся часть вечера они провели уже в компании.

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