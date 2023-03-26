Москвичи придумали способ вернуть потерянные вещи. Они создали стенд потерянных вещей, сообщает группа «Бабка наше все — Бабушкинский М125» социальной сети «ВКонтакте».

«Стенд потерянных вещей в парке "Торфянка"». По-моему, такой во всех парках нужен», — написал соответствующую фотографию автор.

На снимке изображена доска, к которой прикрепили крючки и контейнеры. Судя по размещенным на ней вещам, посетители парка чаще всего теряют варежки и перчатки. Кто-то даже повесил на стенд найденные ключи. Кроме того, жители столичного района размещают там объявления, например, о пропаже питомцев.

«Как мило», «Вот это супер идея! И не только в парках нужны такие», «Очень мило и практично», «У всех школ такие стенды нужны», «Отличная идея! И можно назвать "Потеряшки"», — написали пользователи сети.

Ранее были перечислены самые ненужные москвичам вещи. Лидерами в рейтинге оказались стиральные машины и холодильники.