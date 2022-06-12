Россиянам назвали правильный способ выбора черешни

Лучше всего черешню покупать в июне. При этом ягода не должна быть с незатянувшимися повреждениями, мягкой или мокрой. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Махонина.

«Прежде всего, обратите внимание на цвет: для разных сортов он свой, но в любом случае должен быть насыщенным. Ягоды при надавливании должны сохранять плотность. Если черешня мягкая, то она либо перезрелая, либо порченая», — отметила специалист.

По ее словам, если ягоды находятся в пакете, то на поверхности не должно быть следов влаги — это может ускорить порчу и сократить срок хранения. Нужно обращать внимание на цвет плодоножки — чем она темнее, тем больше времени прошло с момента сбора урожая, подчеркнула эксперт.

О свежести также говорит блестящая поверхность плодов. Наиболее сладкие сорта имеют темно-вишневый окрас кожицы и обладают насыщенным вкусом, продолжила доцент.

Чтобы проверить наличие ядохимикатов в ягоде, следует попросить продавца предоставить декларацию о соответствии на конкретную партию черешни. При этом оценить подлинность документ возможно на сайте в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, заключила Махонина.

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