Необычный способ выгула собаки москвичом рассмешил пользователей сети
Необычный способ выгула собаки жителем Москвы рассмешил пользователей сети. Соответствующая видеозапись была опубликована в Telegram-канале «Что там в Москве?»
На кадрах видно, как мужчина на прогулке со своим питомцем лег на снег, держа поводок в руке. Собака при этом бегала вокруг него. «Собачник в новогодние праздники», — подписали публикацию администраторы сообщества.
«Ответственный хозяин. Вывел друга», «Скорее всего начиналось все так: "Дорогой, с собакой сходи полежать"», «Прекрасный пес, позаботился о хозяине, вывел на погулять», «Переел оливье», «И смешно, и актуально. Когда есть собака, дождь, метель, тусовки и прочие факторы не могут стать помехой», «Это разгрузочные дни в промежутках между застольями», — написали юзеры.
Ранее было названо количество желающих «не шевелиться» на каникулах москвичей. По данным аналитиков, не планируют активных новогодних праздников 43 процента горожан.