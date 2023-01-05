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18:00, 05 января 2023
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Необычный способ выгула собаки москвичом рассмешил пользователей сети

Необычный способ выгула собаки москвичом рассмешил пользователей сети
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Необычный способ выгула собаки жителем Москвы рассмешил пользователей сети. Соответствующая видеозапись была опубликована в Telegram-канале «Что там в Москве?»

На кадрах видно, как мужчина на прогулке со своим питомцем лег на снег, держа поводок в руке. Собака при этом бегала вокруг него. «Собачник в новогодние праздники», — подписали публикацию администраторы сообщества.

«Ответственный хозяин. Вывел друга», «Скорее всего начиналось все так: "Дорогой, с собакой сходи полежать"», «Прекрасный пес, позаботился о хозяине, вывел на погулять», «Переел оливье», «И смешно, и актуально. Когда есть собака, дождь, метель, тусовки и прочие факторы не могут стать помехой», «Это разгрузочные дни в промежутках между застольями», — написали юзеры.

Ранее было названо количество желающих «не шевелиться» на каникулах москвичей. По данным аналитиков, не планируют активных новогодних праздников 43 процента горожан.

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