Москвичка придумала оригинальный способ занять парковочное место, прибив гвоздями на дерево табличку с предупреждением. Фото объявления было опубликовано в сообществе «Москва» в социальной сети «ВКонтакте».

«Для тупых, крутых и им подобных. Не паркуйте здесь машины. Это место Виктории», — предупредила автор необычного послания. Подписчики интернет-сообщества сошлись во мнении, что россиянку, надругавшуюся над деревом и оскорбившую соседей, следует саму привязать к нему «для профилактики».

«Осуждаю. Свинство какое-то от недалекой женщины», — написала одна из участниц дискуссии. Другая отметила, что при такой постановке вопроса в этом месте без проблем сможет припарковаться любая носительница имени Виктория.

Ранее объявление на двери подмосковного магазина развеселило россиян. Автор послания допустил забавную орфографическую ошибку.