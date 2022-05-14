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Москвичка придумала оригинальный способ занять парковочное место

Москвичка придумала оригинальный способ занять парковочное место
Фото: страница «Москва» во «ВКонтакте»

Москвичка придумала оригинальный способ занять парковочное место, прибив гвоздями на дерево табличку с предупреждением. Фото объявления было опубликовано в сообществе «Москва» в социальной сети «ВКонтакте».

«Для тупых, крутых и им подобных. Не паркуйте здесь машины. Это место Виктории», — предупредила автор необычного послания. Подписчики интернет-сообщества сошлись во мнении, что россиянку, надругавшуюся над деревом и оскорбившую соседей, следует саму привязать к нему «для профилактики».

«Осуждаю. Свинство какое-то от недалекой женщины», — написала одна из участниц дискуссии. Другая отметила, что при такой постановке вопроса в этом месте без проблем сможет припарковаться любая носительница имени Виктория.

Ранее объявление на двери подмосковного магазина развеселило россиян. Автор послания допустил забавную орфографическую ошибку.

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