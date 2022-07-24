Названы способы безопасного использования интернет-банка

Способы безопасного использования интернет-банка в своем Telegram-канале перечислила представитель управления МВД России.

По его словам, в первую очередь нужно придумать максимально сложный и необычный пароль, который никак не будет ассоциироваться с каким-то событиями из вашей жизни.

Также при работе с финансовыми сервисами необходимо использовать двухфакторый вход. Инструкцию по использованию можно найти в настройках приложения банка.

Кроме того, мобильных приложения популярных банков есть вкладка по безопасному использованию финансовых продуктов. Также там есть обучающие видео и тесты, которые помогут сориентироваться в безопасном использовании финансовых инструментов.

Представитель МВД напомнил, что при использовании бесплатного Wi-Fi в кафе и других общественных местах лучше не открывать финансовые сервисы и другие важные аккаунты.

Ранее была раскрыта новая мошенническая схема с переадресацией SMS.