Психолог назвала способы легко войти в рабочий режим после праздников

Способы легко войти в рабочий режим после праздников «Мосленте» назвала клинический психолог, руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Татьяна Метелева.

«Возвращаться на работу после праздников или долгого отпуска всегда очень тяжело. В этом процессе участвует биохимия, а также гормональный режим. Во время отдыха наш организм настраивается на режим счастья, покоя и получения удовольствия от всех тех вещей, которые мы обычно делаем в праздники: проводим много времени с близкими, гуляем, смотрим фильмы, путешествуем. Все это расслабляет и настраивает на определенный ритм, в это время выделяются другие гормоны. Вливаться в работу после праздников особенно сложно, когда она подразумевает некий стресс», — пояснила специалист.

Она рассказала, что есть несколько правил, которые могут помочь вернуться в рабочий ритм. По словам эксперта, нужно начать настраиваться на работу за пару дней до окончания праздников. Например, можно сделать пару рабочих звонков или ответить на несколько писем за два дня до начала рабочей недели. Это поможет постепенно настроиться на работу и войти в ритм.

За два дня перед выходом на работу можно запланировать ближайшие дела на месяц или обозначить задачи, которые необходимо выполнить сразу после Нового Года. Психолог посоветовала максимально расписать первую рабочую неделю, чтобы на каждый день приходилось какое-то важное и нужное дело. Планирование рождает определенную мотивацию и настрой. Есть мотивация — есть последовательность действий. Если что-то написано в ежедневнике, как «must do», то скорее всего эти дела будут сделаны, и вы настроитесь заранее на работу.