Россиянам перечислили способы мошенничества при покупке туров и авиабилетов

Отличить настоящую веб-страницу от мошеннической, по словам директора департамента информационной безопасности компании Oberon Евгении Сухановой, можно с помощью проверки цифровой подписи сайта и сертификата, который во всех браузерах отображается рядом с адресной строкой.

Руководитель отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB Яков Кравцов посоветовал пользоваться только проверенными сайтами, не доверять слишком дешевым предложениям, отказываться от внесения предоплаты при пользовании ресурсом впервые и не переходить по ссылкам рекламных предложений. В то же время юрист Ирина Минина отметила, что необходимо сравнивать цены с другими сайтами (они должны быть примерно одинаковыми), проверять отзывы, звонить в отель и проверять бронирование. При этом лучше сотрудничать с крупными агентствами и не вводить данные карты на сомнительных ресурсах.

Ранее россиянам сообщили о возврате мошенников к схемам с вредоносными приложениями. «Высока вероятность, что мошенники вернутся к техническим средствам атаки на граждан: начнут создавать поддельные приложения и размещать ссылки на их скачивание», — предупредил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.