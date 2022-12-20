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15:50, 20 декабря 2022
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Названы способы получения мошенниками информации о балансе на счету жертв

Названы способы получения мошенниками информации о балансе на счету жертв
Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Способы получения мошенниками информации о балансе на счету жертв назвали в Роскачестве.

«Существует несколько методов, с помощью которых мошенники могут узнавать остаток на счете на банковской карте потенциальной жертвы, — от примитивных до высокотехнологичных. Если не брать методы социальной инженерии, когда жертва сама называет сумму средств на своих картах, самым примитивным способом остается простое подглядывание баланса на экране банкомата и взятие чеков», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, более технологичный метод — использование уязвимостей банковских приложений, но они обычно быстро устраняются в банках. Еще узнать баланс карты реально и с помощью отправки текстового сообщения на номер банка или звонок голосовому помощнику. Хотя это и можно сделать только с номера владельца карты, злоумышленникам удается получить номер, подменяя его с помощью различных программ.

Ранее были раскрыты способы распознать мошенников при покупке и продаже товаров онлайн. Отмечается, что оказаться жертвой злоумышленников можно не только при онлайн-покупке товаров, но и при их продаже.

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