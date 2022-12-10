Доктор Мясников назвал способы побороть изжогу

Способы, с помощью которых можно побороть изжогу, назвал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор рассказал, что изжога чаще всего появляется из-за инфекции, вызванной бактерией хеликобактер пилори, которая приводит к эрозийным гастритам и к повышенной кислотности.

По его словам, чтобы избавиться от этого недуга, необходимо сбросить лишний вес. «Когда вы полный и у вас полный живот, то у вас диафрагма стоит высоко, поэтому желудок расположен неправильно, что приводит к легкому забросу кислоты в пищевод», — пояснил специалист.

При изжоге также стоит отказаться от ношения тесной одежды и сна на низких подушках, если симптомы проявляются во время сна, продолжил эксперт. Он напомнил, что препараты от изжоги нужно принимать за полчаса до еды в утреннее время. Кроме того, людям, применяющим такие медикаменты, врач рекомендовал употреблять витамины В12 и магний. Препараты от изжоги могут снижать эффективность некоторых сердечных лекарств.

«Частое употребление соды может неблагоприятно отозваться на ваших почках. Потому что именно почки отвечают за кислотно-щелочной баланс. Если вы все время будете нагружать их щелочью, могут возникнуть проблемы», — предупредил медик.

Ранее доктор Мясников назвал напиток для укрепления иммунитета.