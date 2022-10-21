Психиатр назвала действенные способы побороть тревогу

Действенные способы побороть тревогу в беседе с «Мослентой» назвала психиатр высшей категории реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Людмила Нугаманова.

«Если накрывает тревога, можно попробовать помочь себе самому. Удобно всегда иметь при себе некий "противотревожный чемоданчик", чтобы уменьшить интенсивность переживаний в моменте. Есть три хороших упражнения», — отметила специалист.

Первое упражнение — «По Станиславскому». В театральном и киноискусстве есть три плана: ближний, средний, дальний. Если человек ощущает себя по отношению к проблеме «лицом к лицу», нужно попробовать сместиться чуть дальше, чтобы понять, какие еще есть варианты. То есть с крупного плана переместиться на дальний и посмотреть на проблему со стороны, пояснила эксперт.

Также можно сесть и посмотреть на объекты перед собой: на среднем плане, далее переключиться на дальний план, потом на ближний план. На каждом плане внимательно разглядывать и изучать объекты, тем самым тренировать свою концентрацию и внимание. Будет достаточно пяти минут поочередного переключения внимания, продолжила она.