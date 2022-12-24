Психолог назвала способы распознать манипулятора в отношениях

Способы, которые помогут распознать манипулятора в отношениях, в разговоре с «Мослентой» назвала руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз», психолог Татьяна Метелева.

«Манипуляция — это форма психологического насилия, где могут и должны участвовать только двое: тот, кто манипулирует и жертва манипуляции. Если тот, кем манипулируют, понимает, что им манипулируют, то манипуляция буквально сразу же рассыпается и перестает существовать. Жертвами манипуляции становятся именно те люди, которые не осознают, что определенные действия являются манипуляциями», — объяснила специалист.

Она отметила, что в жизни манипулируют практически все: дети, ученики, учителя, сотрудники. Однако, самый болезненный и долгосрочный плохой эффект и травматизацию для психики оказывают манипуляции в межличностных отношениях с близкими людьми.

Важно понимать, что манипуляции бывают разными — это может быть фраза «сделай то-то, ведь я тебя люблю, мне это важно». С одной стороны, это безобидная просьба и обычно не ведет ни к чему плохому. Но если общение строится только на этих манипуляциях, то человек становится жертвой скрытого управления своего партнера, продолжила эксперт.

По ее словам, манипуляции в отношениях можно распознать по следующим признакам: растерянность, недоумение, раздражение в отношении другого и себя. Жертвы манипуляций также испытывают чувство контроля над собой из боязни реакции того, кто манипулирует: «вдруг он перестанет меня любить, вдруг он обидится».

Также у человека появляется страх быть непринятым, непонятным, чувство тревоги во взаимодействии с партнером и неуверенность в своих действиях, усталость, депрессивные проявления, сложность в самозащите и отстаивании своих границ, игнорирование своих собственных интересов во имя интересов партнера. На самых сложных уровнях манипуляции человек ощущает апатию, потерю интересов и удовольствия к жизни, подчеркнула Метелева.

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