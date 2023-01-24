Психотерапевт назвал способы справиться с тревогой и паникой

Способы, которые помогут справиться с тревогой и паникой назвал в беседе с «Мослентой» врач-психиатр, психотерапевт, нарколог «СМ-Клиники» Антон Денисенков.

«Начну со стресса, так как он непосредственно виновник дальнейшей паники и тревожных состояний. Стресс простыми словами — это дестабилизация нервной системы из-за неблагоприятных внешних факторов. Наш организм устроен так, что нервная система может восстанавливаться, но, если стресс постоянный, организм устает сопротивляться (астенизируется) и в этот момент человека начинают посещать различные тревожные состояния, в том числе паника», — пояснил специалист.

Тревога — это базовая функция организма, направленная на выживание. При нормальной работе нейромедиаторной системы она порявляется ситуативно, Например, как реакция на рычание в лесу. Организм готов к борьбе, либо к бегству и посылает сигналы на активизацию: учащается дыхание и сердцебиение. При астенизации происходит сбой как раз в этой самой нейромедиаторной системе, и состояние тревоги начинает проявляться и на фоне полного благополучия.

Реакции на такое состояние бывают разными: повышенная плаксивость, нарушение сна, кошмары, тяжесть в груди, нарушения дыхания, боли во всем теле, нарушения когнитивной сферы, появляются страхи общественных мест, поездок в автомобиле.

«Методик достаточно много, которые помогаю организму справляться на начальных этапах — это, в первую очередь, дыхательные практики: дыхательные упражнения по Стрельниковой, Бутейко, Даосские практики, ароматерапия, прогулки на свежем воздухе, занятия физкультурой и тому подобное», — отметил специалист.

Но наступает момент, когда организм уже не в силах сопротивляться, а панические состояния приносят достаточно сильную дестабилизацию и мешают нормально функционировать. В этом случае уже нужно прибегнуть к помощи врача. Специалист правильно подберет психофармакотерапию, которая поможет восстановить нервную систему и вернуть вас в стабильное состояние. Если не лечить прогрессирующее состояние, то это может привести к настоящим заболеваниям сердечно-сосудистой системы и даже к сахарному диабету, предупредил психотерапевт.

«Если не получается справиться самостоятельно, то не затягивайте — обратитесь к врачу. И ни в коем случае не назначайте сами себе лечение, та как реакция организма у каждого разная и неизвестно, как он может отреагировать на самолечение. Под одним слоем проблем может лежать другой, и при отсутствии грамотной корректировки организм может вас из одного состояния ввести в другое, еще более некомфортное», — сказал Денисенков.

Ранее психолог высказалась об использовании видеоигр для снятия стресса.