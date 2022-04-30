Россиянам назвали способы вычислить нетрезвого водителя на дороге

Россиянам назвали способы вычислить нетрезвого водителя по манере вождения. Разобраться в этом поможет методическое пособие, которое появилось в распоряжении «Мосленты». Инструкция разработана для неопытных сотрудников ГИБДД, но также будет полезна всем участникам дорожного движения.

По данным специалистов, обычно несложно выявить пьяных людей за рулем, однако они стараются вести себя осторожно. Автомобиль нетрезвого водителя может «вилять» на полосе движения, а ехать при этом с заниженной скоростью. Есть и другие признаки: не включенный ближний свет, заторможенная реакция на сигналы светофора, резкое торможение, смена стиля вождения, когда в поле зрения оказываются сотрудники ДПС.

Недавно полицейская погоня в Подмосковье попала на видео. Сотруднику ДПС пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать нетрезвого правонарушителя.