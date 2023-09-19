Пассажир справил нужду в метро и попал на видео

Пассажир московского метро справил нужду на перроне станции «Партизанская». Видео было опубликовано в Telegram-канале «Что там в Москве?».

В ролике мужчина зашел по нужде за дверцу, ведущую в техническую часть подземки. К нему подошла сотрудница метрополитена и попросила выйти.

«Подарите ему подгузники для гусей. Такие есть, проверяла», «Тряпку и швабру в зубы, и вперед», «Но мы же не знаем, что случилось у мужчины, а осуждать каждый горазд», «Ведро, тряпку и пусть моет», «Такой еще за ширмочку зашел», — отреагировали пользователи сети.

Ранее пассажир столичного метро спустился на рельсы и попал на видео.