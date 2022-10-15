В России резко упал спрос на армейские товары

В период с 3 по 8 октября в России резко — почти вдвое — упал спрос на армейские товары. Цены при этом не изменились, следует из материалов исследования онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, сообщает РИА Новости.

«По сравнению с самой ажиотажной неделей (26 сентября — 2 октября) заметно падение спроса на эти категории товаров. Так, упал спрос на бронежилеты — на 54 процента, берцы — 43 процента, жгуты — 27 процентов, аптечки — 43 процента, термобелье — 45 процентов, спальники — 55 процентов, тактические перчатки и рюкзаки — 46 и 40 процентов соответственно, жгуты турникеты — 45 процентов, гемостатические бинты — 43 процента», — говорится в исследовании.

По имеющейся информации, цена бронежилетов в российских интернет-военторгах и на маркетплейсах начинается от полутора тысяч рублей и доходит до 76 тысяч рублей. Стоимость берцев также варьируется от 1,4 тысячи рублей до 21 тысячи рублей. Тактические очки стоят от 660 рублей до 21,5 тысячи, отметили специалисты. Цены на экипировку в российских интернет-магазинах и военторгах за прошлую неделю не изменились, заключили специалисты сервиса.

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