Россияне стали массово скупать квартиры в Москве и Подмосковье

Россияне стали массово скупать квартиры в новостройках Москвы и Подмосковья. В столичном регионе было зарегистрировано 12,78 тысячи сделок, что сделало декабрь рекордным месяцем по их числу за прошлый год. Об это свидетельствуют данные Dataflat, которые есть в распоряжении «РБК-Недвижимости».

«Наибольший рост числа сделок (сразу на 66 процентов) аналитики отметили в Новой Москве — 2,05 тысячи в декабре против 1,23 тысяч в ноябре. В Подмосковье прирост составил 32 процента — с 3,7 тысячи в ноябре до 4,9 тысячи сделок в декабре», — говорится в результатах отчета. В Старой Москве также наблюдался прирост на 23 процента — до 4,6 тысячи по сравнению с ноябрьскими показателями.

Аналитики отметили, что большой спрос на недвижимость в последнем месяце прошлого года мог быть обусловлен боязнью завершения действия льготной ипотеки, а также сворачивания субсидированных программ ипотеки от застройщиков с околонулевыми ставками. Вместе с новогодними скидками это дало увеличение спроса на жилье на 35 процентов.

Ранее аналитики риелторского агентства Est-a-Tet назвали округа Москвы с максимально подешевевшим жильем.