В Москве резко вырос спрос на один тип жилья

В Москве резко вырос спрос на многокомнатные квартиры в новостройках. Об увеличении популярности такого типа жилья рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости».

По имеющейся информации, наиболее заметно у россиян повысился интерес к четырехкомнатным и двухкомнатным квартирам, а также вариантам со свободной планировкой. В Москве спрос на новое жилье возрос на 25 процентов, в Волгограде — на 20 процентов, Кирове — на 18 процентов и в Омске — на 17 процентов.

«За год структура спроса россиян на новостройки на "Авито Недвижимости" изменилась в пользу квартир большего формата: по сравнению с третьим кварталом 2021 года "однушки" потеряли пять процентов от доли, которые распределились между объектами с двумя, тремя, четырьмя и более комнатами. Россияне стали чаще покупать квартиры для собственного проживания, а не в качестве инвестиционного актива», — заявил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Ранее сообщалось, что жители регионов начали активно скупать премиальное жилье в Москве.