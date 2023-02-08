Спрос на машино-места в столичных новостройках упал на четверть

Более чем на четверть упал за год спрос на машино-места в столичных новостройках, передает Росреестр. В 2022-м ведомство зарегистрировало на 26,2 процента меньше ДДУ с машино-местами, чем в предыдущие 12 месяцев.

«Всего в 2022 году Росреестр зарегистрировал 17 442 машино-места в московских новостройках, а в 2021-м в столице было оформлено 23 638 таких договоров. При этом в течение прошлого года средняя цена при покупке машино-места в Москве по уже зарегистрированным сделкам в Росреестре составила 2,34 миллиона рублей, что на 16,4 процента выше показателя 2021 года (2,01 миллиона рублей)», — рассказал руководитель Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он уточнил, что в декабре 2022 года в столице оформили 1 466 ДДУ с машино-местами, что на 57,8 процента больше, чем в ноябре (929 ДДУ), но на 41,6 процента меньше, чем в декабре 2021-го (2 510 ДДУ).

Ранее стало известно, что количество машино-мест в столичных новостройках сократилось более чем на 30 процентов за последние четыре года. Сейчас в строящихся домах бизнес-класса более половины проектов обеспечены машино-местами только с коэффициентом 0,5 или ниже.