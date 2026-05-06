Спрос на первичное жилье в столице упал до пятилетнего минимума

Спрос на новостройки в Москве и Подмосковье по итогам текущего года может снизиться на 15 процентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет компании Ricci.

По информации отчета, общий объем продаж первичного жилья в столице составит от 5,5 до 6,1 миллиона квадратных метров — это равно 120-130 тысячам квартир. При этом в 2026 году прогнозируют продажи до 0,9 миллиона квадратных метров недвижимости в столице, что на 10 процентов меньше в сравнении с 2025 годом. Тот же показатель продаж недвижимости в Подмосковье также оказался значительно меньше, чем в прошлом году (на 12 процентов).

За первые месяцы текущего года в Москве реализовали около 23,3 тысячи квартир, так что в городе спрос сократился до пятилетнего минимума и стал равен 495 тысячам квадратных метров (-37 процентов год к году). В Подмосковье же он снизился на 15 процентов — до 442 тысяч квадратных метров.

