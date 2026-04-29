Город
Опубликовано 29 апреля 2026, 19:58
1 мин.

В Москве нашли квартиру менее пяти квадратных метров за полтора миллиона рублей

В Москве за 1,5 млн рублей продают апартаменты площадью 4,8 квадратных метра.
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Москве за 1,5 миллиона рублей продают апартаменты площадью 4,8 квадратных метра, об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

Недвижимость расположена на аллее Первой Маевки в Вешняках. Владелец сообщает, что внутри есть все, что нужно для жизни, кроме окон.

Из мебели покупателю предлагаются кровать, холодильник, стиральная машина, микроволновка, шкаф, на крохотной площади также уместились душевая и туалет.

Читайте также:

  • Назван район Москвы с самыми крошечными квартирами
  • Блогер Гасанов продал квартиру в Москва-Сити за печенье
  • Стоимость квартир в России подсчитали в борщах