В Москве нашли квартиру менее пяти квадратных метров за полтора миллиона рублей

В Москве за 1,5 миллиона рублей продают апартаменты площадью 4,8 квадратных метра, об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

Недвижимость расположена на аллее Первой Маевки в Вешняках. Владелец сообщает, что внутри есть все, что нужно для жизни, кроме окон.

Из мебели покупателю предлагаются кровать, холодильник, стиральная машина, микроволновка, шкаф, на крохотной площади также уместились душевая и туалет.

