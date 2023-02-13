В России резко упал спрос на подарки ко Дню всех влюбленных

Спрос на подарки ко Дню всех влюбленных, 14 февраля, в этом году упал более чем в два раза, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД»,

«В начале февраля средний чек на подарки ко Дню святого Валентина составил 590 рублей, что на четыре процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года. А вот частота покупок снизилась сразу на 57 процентов. Речь идет о тех товарах, в наименовании которых была указана принадлежность ко Дню всех влюбленных, пояснили в компании», — говорится в сообщении. Аналитики объясняют спад продаж тем, что популярность праздника у россиян с каждым годом снижается.

При этом, большинство тех, кто планирует отмечать 14 февраля, проведут праздник вместе со своими партнерами дома и предпочтут совместный романтический досуг традиционным походам в рестораны. Походы в кино в отсутствие мировых кинопремьер россияне планируют заменить «домашним кинотеатром».

Наиболее популярными подарками ко Дню всех влюбленных остаются сладости, мягкие игрушки и цветы. Кроме этого, россияне покупают косметические и парфюмерные наборы, ювелирные украшения и бижутерию, смарт-часы и беспроводные наушники.

Ранее была названа средняя стоимость подарков москвичей на 14 февраля.