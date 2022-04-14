В России снизился спрос на шубы из натурального меха

Из-за серьезного снижения спроса россиян на шубы из натурального меха владельцы компании «Снежная королева» планируют уменьшить поставки этих изделий в свои магазины. Об этом «Интерфаксу» сообщила заместитель коммерческого директора сети Влада Иванюк.

Иванюк пояснила, что пик продаж изделий из меха пришелся на 2016-2017 годы. Сейчас спрос сильно снизился, и компания планирует убрать меховую одежду из ассортимента 50 российских магазинов.

Кроме того, по словам Иванюк, сильно выросли цены на сырье, что существенно повлияло на себестоимость готовых изделий и привело к спаду продаж. «Если учитывать общее падение покупательской способности населения, становится понятно, что россияне не готовы к приобретению меховых изделий по такой цене. Все издержки легли на продавца, и маржинальность резко снизилась», — рассказала собеседница.

Ранее стало известно, что московские предприниматели смогут запустить продажи на популярном в Китае маркетплейсе WeChat. Прием заявок на новую программу поддержки уже стартовал.