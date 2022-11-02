Спрос на жилье в одном заграничном городе вырос у москвичей, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Skolkovo Realty.

«В сентябре спрос москвичей на недвижимость в Стамбуле увеличился в 1,5 раза относительно августа. Такой рост показателя оказался самым значительным с марта текущего года, когда число соответствующих запросов за месяц выросло на 103,8 процента. За год спрос на стамбульскую недвижимость вырос на 194,2 процента, а за девять месяцев 2022 года — на 129,2 процента», — сообщает издание.

По данным специалистов, 58,9 процента покупателей больше всего интересовала стоимость, 24,9 процента рассматривали предложения вторичного рынка недвижимости, а 15 процентов москвичей искали жилье в определенном районе.

Ранее Москву назвали самым дорогим для жизни городом России. Вторым по дороговизне жизни городом 57 процентов опрошенных назвали Уфу.