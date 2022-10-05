В Москве резко упал спрос на жилье в новостройках

С 21 сентября 2022 года в Москве резко упал спрос на квартиры и апартаменты в новостройках. О нежелании жителей столицы покупать новое жилье «Коммерсанту» рассказали в компании «Бест-Новострой».

По имеющейся в компании информации, к 4 октября количество запросов снизилось на 46 процентов относительно аналогичного периода 2021 года. В группе компаний «Родина» зафиксировали падение спроса на недвижимость на 30-40 процентов. Похожую динамику подтвердили и другие представители рынка, отметив существенное сокращение запросов на приобретение элитных апартаментов.

Представители рынка недвижимости подчеркнули, что обычно в осенний период спрос на покупку жилья в новостройках традиционно был выше, чем летом. С подобной ситуацией, когда продажи в сентябре снизились, специалисты столкнулись впервые.

Эксперты предполагают, что уменьшение спроса на новые квартиры может стать долгосрочной тенденцией. За год первичный рынок Москвы может потерять от 10 до 20 процентов спроса по сравнению с прошлым годом.

Ранее были названы крупные российские города с подешевевшим жильем.