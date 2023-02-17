В Москве упал спрос на жилье в новостройках

Об упавшем спросе на жилье в новостройках Москвы сообщил руководитель столичного Управления Росреестра Игорь Майданов. В январе ведомство зарегистрировало 8 134 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве жилой и нежилой недвижимости, что на 20,6 процента меньше, чем в том же месяце 2022-го (10 239 ДДУ).

«В прошлом году Росреестр зафиксировал нетипичный всплеск активности в первый месяц года, в текущем же результат января превышает все значения аналогичного периода с 2013 по 2022 годы», — заметил Майданов. По этой причине можно считать, что интерес покупателей к квартирам и коммерческим помещениям в столичных новостройках сохраняется, добавил он.

В январе 2023 года Росреестр зафиксировал 5777 договоров в жилом сегменте, что на 15,2 процента уступает показателю годичной давности (6 811 ДДУ), но на 9,9 процента выше показателя января 2021-го (5 257 ДДУ).

В нежилом сегменте в прошлом месяце было зарегистрировано 2 357 долевых договоров. Это на 31,2 процента меньше результата первого месяца 2022 года (3 428 ДДУ), но на 1,3 процента выше результата января 2021-го (2 326 ДДУ).

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