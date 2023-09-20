Американский журналист сравнил Москву с Нью-Йорком

Американский журналист Джексон Хинкл посетил Россию и сравнил Москву с Нью-Йорком и другими мировыми столицами. Впечатлениями от поездки он поделился на YouTube-канале.

«Если сравнить Москву с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном, то здесь просто шикарно. Это потрясающее место», — восхитился блогер. Он добавил, что обслуживание, еда и инфраструктура Москвы находятся на высшем уровне. По словам Хинкла, он не увидел на улицах российской столицы бездомных и наркоманов.

Ранее вице-мисс Вселенная Анастасия Макеева поделилась впечатлениями от Москвы.