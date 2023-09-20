03:21, 20 сентября 2023
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Американский журналист сравнил Москву с Нью-Йорком
Американский журналист Хинкл восхитился российской столицей.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Американский журналист Джексон Хинкл посетил Россию и сравнил Москву с Нью-Йорком и другими мировыми столицами. Впечатлениями от поездки он поделился на YouTube-канале.
«Если сравнить Москву с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном, то здесь просто шикарно. Это потрясающее место», — восхитился блогер. Он добавил, что обслуживание, еда и инфраструктура Москвы находятся на высшем уровне. По словам Хинкла, он не увидел на улицах российской столицы бездомных и наркоманов.
Ранее вице-мисс Вселенная Анастасия Макеева поделилась впечатлениями от Москвы.