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14:45, 19 ноября 2022
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Известный режиссер сравнил Москву с разноцветным пирожным

Известный режиссер сравнил Москву с разноцветным пирожным
Фото: Artem Beliaikin / Unsplash

Москву с разноцветным пирожным сравнил в беседе с «Мослентой» известный режиссер Андрей Житинкин.

«Москва — пирожное, причем разноцветное. Я люблю невероятно Храм Василия Блаженного. Я почему-то все время, когда бываю на Красной площади, смотрю на него, и мне его хочется съесть. Луковки чудесные. Безе вот тут, вот тут цукаты…» — признался режиссер.

По словам Житинкина, столицу отличает разноцветная живая эклектика. Например, Петербург совсем другой и холодный, отметил собеседник «Мосленты».

Ранее актриса Боярская сравнила жизнь в Москве и Санкт-Петербурге. Она рассказала, что в обоих городах ее жизнь проходит в бешеном ритме.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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