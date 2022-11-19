Известный режиссер сравнил Москву с разноцветным пирожным

Москву с разноцветным пирожным сравнил в беседе с «Мослентой» известный режиссер Андрей Житинкин.

«Москва — пирожное, причем разноцветное. Я люблю невероятно Храм Василия Блаженного. Я почему-то все время, когда бываю на Красной площади, смотрю на него, и мне его хочется съесть. Луковки чудесные. Безе вот тут, вот тут цукаты…» — признался режиссер.

По словам Житинкина, столицу отличает разноцветная живая эклектика. Например, Петербург совсем другой и холодный, отметил собеседник «Мосленты».

Ранее актриса Боярская сравнила жизнь в Москве и Санкт-Петербурге. Она рассказала, что в обоих городах ее жизнь проходит в бешеном ритме.