«Смотрю на храм Василия Блаженного, и мне хочется его съесть». Известный режиссер — о Москве, коммуналках и театре изнутри

Житинкин умел выбирать острые темы, да и сегодня с классикой он работает так, что все на грани: и верность автору, и актуальность. Еще он регулярно появляется на канале ТВЦ и рассказывает актерские байки, поскольку работал с такими актерами, к которым еще в молодости режиссеры даже подойти боялись, задавленные авторитетом.

«Коммуналка — подарок судьбы для режиссера»

Вы помните, где жили в Москве в то время?

Мой первый московский адрес? О да. Родители мне сразу сказали: будут предлагать общежитие, но это сложно. Не сосредоточиться. Я был не богемный человек и любил читать книжки. Так что родители сняли мне не квартиру, конечно, а комнатку. В коммуналке на Пречистенке. Вы знаете этот дом — модерн, напротив Президиума Академии художеств. У меня была крохотная комнатка — 12 метров. А коммуналка была потрясающая. Подарок судьбы для режиссера. За одной стеночкой у меня была вдова начальника Бутырской тюрьмы. У нее, конечно, было несколько комнат. Она любила богатство, и у нее все было в парче. А другая стеночка… В нее мне палочкой стучала женщина, которая хотела поболтать.