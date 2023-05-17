Столичный архитектор сравнил Москву-Сити с Манхэттеном

О постройке делового центра «Москва-Сити» на плохих грунтах заявил в беседе с «Мослентой» столичный архитектор, партнер бюро «Остоженка» Андрей Гнездилов.

Гнездилов сравнил Москву-Сити с Манхэттеном. Так, район Нью-Йорка стоит на граните — одно удовольствие строить, только надо просверлить. А в столице, по словам эксперта, много карстовых пустот из-за большого количества известняков в составе грунтов-оснований. Помимо этого, почва состоит из глины и супеси.

Неблагоприятные породы вынуждают ставить глубокие сваи и каждая высотка в Москве обходится очень дорого. Однако цена недвижимости перекрывает расходы на строительство, поскольку моржа достигает 100-200 процентов.

Ранее известный архитектор перечислил проблемы знаменитого Дома Паруса.