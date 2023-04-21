Известный архитектор перечислил проблемы знаменитого Дома Паруса

Проблемы знаменитого Дома Паруса, построенного в 2003-2007 годах, перечислил в беседе с «Мослентой» главный архитектор здания Борис Уборевич-Боровской.

Архитектор признался, что гордится своим проектом. Однако после строительства было выявлено несколько недочетов. Например, установка стеклянных лоджий планировалась для возможности организации зимних садов в квартире. Но их сделали по чужим проектам, с большими нарушениями. Поэтому задумка не удалась, и конструкции выглядят неопрятно.

Второй проблемой оказалось отсутствие на крыше приспособлений, задерживающих снег. По словам Уборевича-Боровского, такое упущение привело к постоянному падению сосулек зимой с одной стороны дома. Этот недостаток можно устранить при финансировании и установке необходимого оборудования, но пока для защиты местных жителей тут поставили крыши над пешеходными дорожками.

Собеседник «Мосленты» сообщил, что он с группой архитекторов провели свою работу добросовестно. Но строители неточно реализовали проект.

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