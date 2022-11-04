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22:30, 04 ноября 2022
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Директор музея Булгакова сравнила Москву с другими мировыми мегаполисами

Директор музея Булгакова сравнила Москву с другими мировыми мегаполисами
Фото: Дмитрий Киселев/Коммерсантъ

Москву с другими мировыми мегаполисами сравнила в интервью «Москвич Mag» директор музея Булгакова Валентина Агафонова.

«Мы справились с онлайн-обеспечением города лучше, чем все остальные», — констатировала собеседница. Агафонова отметила, что по сравнению с Берлином и Лондоном в Москве сервис на порядок выше, особенно заметно это стало в период пандемии COVID-19.

Ранее Дмитрий Маликов сравнил Москву с другими крупными мегаполисами.

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