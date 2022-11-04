Директор музея Булгакова сравнила Москву с другими мировыми мегаполисами

Москву с другими мировыми мегаполисами сравнила в интервью «Москвич Mag» директор музея Булгакова Валентина Агафонова.

«Мы справились с онлайн-обеспечением города лучше, чем все остальные», — констатировала собеседница. Агафонова отметила, что по сравнению с Берлином и Лондоном в Москве сервис на порядок выше, особенно заметно это стало в период пандемии COVID-19.

Ранее Дмитрий Маликов сравнил Москву с другими крупными мегаполисами.