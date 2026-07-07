Город
Опубликовано 07 июля 2026, 16:10
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Среди забытых пассажирами в Москве вещей оказались рыцарский шлем, аквариум и синтезатор

В Москве среди забытых пассажирами вещей оказались рыцарский шлем, аквариум и синтезатор.
Среди забытых пассажирами в Москве вещей оказались рыцарский шлем, аквариум и синтезатор
Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Жители и гости Московской области в июне забыли на объектах АО «Мострансавто» более 150 личных вещей, в их числе есть необычные. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Так, находки были сделаны в автобусах, на автостанциях и автовокзалах предприятия. В пресс-службе перевозчика рассказали, что среди забытых вещей в прошлом месяце — декоративный рыцарский шлем, аквариум без воды с искусственными рыбками и детский музыкальный синтезатор.

Представители компании уточнили, что чаще всего пассажиры забывали социальные, транспортные и банковские карты, зонты и очки.

Ранее сообщалось, что в Москве выбрали лучшего водителя электробуса. Подробностями поделились в мэрии и правительстве столицы.

Автор:Анна Вальман
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