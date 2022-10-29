Стало известно среднее время поиска парковочного места в Москве

В среднем жители столицы, не имеющие собственного места для автомобиля, тратят на поиски парковки у дома от нескольких минут до получаса. Об этом стало известно благодаря специалистам компании «Домиленд», которые опросили около одной тысячи москвичей, сообщает РИА Новости.

«Почти треть опрошенных, 28 процентов, тратят на поиск парковочного места возле дома всего пару минут. Еще 15 процентов могут потратить от 10 до 15 минут в поисках стоянки. Меньшинство, 7 процентов, признают, что, бывает, и в течение получаса ездят по району. А вот ровно половина, 50 процентов, оказались более предусмотрительны и едут сразу на купленное или арендованное парковочное место», — рассказали эксперты.

В ходе исследования выяснилось, что 42 процента опрошенных не довольны наличием парковок во дворах, а 16 процентов пожаловались на постоянное отсутствие там свободных мест для машин.

В компании также отметили, что 10 процентов респондентов раздражаются тем, как паркуются их соседи. Еще 10 процентов выразили недовольство по поводу узких проездов и отсутствию разметки.

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