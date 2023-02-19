В Москве вырос средний чек продуктов для блинов

В Москве средний чек продуктов для блинов вырос на пять процентов. По России в среднем этот показатель вырос на семь процентов, сообщили РИА Новости аналитики сервиса «Чек Индекс».

«В Москве средний чек находится на уровне 99 рублей, что на пять процентов выше, чем в прошлом году, в Санкт-Петербурге — 96 рублей (на десять процентов выше), в Казани — 90 рублей (на девять процентов выше), в Екатеринбурге — 102 рубля (на десять процентов выше), в Новосибирске — 103 рубля (на шесть процентов выше).

Расчет производился на основании классического рецепта: 500 миллилитров молока, 200 граммов муки, два яйца, три столовые ложки подсолнечного масла, одна столовая ложка сахара и половина чайной ложки соли.

При этом порция блинов в заведениях общепита подорожала на 18 процентов за год — до 142 рублей, оладьи — на десять процентов — до 133 рублей в среднем.

Кроме того, эксперты выяснили, что банка варенья к блинам в феврале этого года обойдется покупателям в среднем в 148 рублей, что на два процента выше уровня прошлого года. Также на два процента подорожала и сгущенка — до 107 рублей.

Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова назвала допустимую порцию блинов без вреда для здоровья.