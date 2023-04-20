Раскрыта средняя цена на частные дома в Подмосковье

Среднюю цену на частные дома в Подмосковье раскрыли в своем исследовании специалисты федерального портала «Мир квартир», материал которого есть в распоряжении «Мосленты».

Специалисты отметили, что загородные дома в Московской области подешевели на 5,5 процента за первый квартал 2023 года. Сейчас стоимость таких объектов в среднем оценивается в 12,5 миллиона рублей.

По словам гендиректора компании Павла Луценко, подмосковные загородные дома теряют в стоимости в основном в престижных направлениях — на Рублево-Успенском, Новорижском и Пятницком шоссе. Многие владельцы коттеджных домов уезжают за границу на постоянное жительство и продают недвижимость с большими скидками, отметил он.

Ранее стало известно, что для покупки дома в Москве или Подмосковье в среднем потребуется 34 годовых зарплаты.