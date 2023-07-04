Раскрыта средняя цена на «вторичку» в Москве

Во втором квартале 2023 года средняя цена квартиры на вторичном рынке в Москве выросла на 2,8 процента, сообщили «Мосленте» аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР». Средняя стоимость «вторички» в столице при этом составила 16,9 миллиона рублей.

Цена за квадратный метр указанного типа жилья в Москве составила 30 тысяч рублей. За второй квартал 2023 года этот показатель вырос на процент. Однако в целом за первое полугодие стоимость квадратного метра «вторички» в столице упала на 1,6 процента.

На рост цен на недвижимость повлияло ослабление курса рубля, отметил генеральный директор «МИР КВАРТИР» Павел Луценко. «В отличие рынка новостроек, где из-за льготной и "околонулевой" ипотеки надувался ценовой пузырь, "вторичка" не была столь перегрета. Поэтому она оттягивала часть спроса с сегмента строящегося жилья», — заявил он.

Ранее были определены столичные районы с самым дешевым вторичным жильем. В июне 2023 года минимальная стоимость за «квадрат» в столичной «вторичке» составляет 157,4 тысячи рублей в Молжаниновском районе и 160 тысяч рублей в Текстильщиках.