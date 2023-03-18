Названа средняя цена пентхаусов в Москве

Аналитики отметили, что в первом квартале 2023 года в столице продается 202 таких объекта жилья в 44 проектах. Наиболее популярны у россиян двухуровневые пентхаусы.

Ранее сообщалось, что в Москве снова начали поднимать цены на один вид жилья.