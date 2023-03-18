Названа средняя цена пентхаусов в Москве
Средняя цена пентхауса в Москве составила 1,4 миллиона рублей за квадратный метр.
Среднюю цену на пентхаусы в Москве «Известиям» назвала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова. По ее словам, стоимость квадратного метра составляет 1,4 миллиона рублей.
Эксперт объяснила, что пентхаусы представляют собой жилье на крыше. В таком жилье нередко присутствуют собственные террасы и оранжереи. В основном, лоты представлены в бизнес, премиум и элитном жилье и продаются крайне редко. Площадь такой недвижимости в среднем составляет 229,1 квадратный метр, а средняя цена — 1,4 миллиона рублей.
средняя цена квадратного метра пентхауса в Москве
Аналитики отметили, что в первом квартале 2023 года в столице продается 202 таких объекта жилья в 44 проектах. Наиболее популярны у россиян двухуровневые пентхаусы.
Ранее сообщалось, что в Москве снова начали поднимать цены на один вид жилья.