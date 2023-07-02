Стоимость жилья в новостройках Москвы упала первый раз за год

Средняя стоимость первичного жилья в Москве и других крупных городах России упала первый раз за год, сообщают «Известия» со ссылкой на директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева.

Средний показатель уменьшения цены квадратного метра по стране — 0,5 процента. Максимальное снижение зафиксировано в Москве — 0,8 процента. На втором месте Пермь (минус 0,7 процента), на третьем — Казань (минус 0,5 процента). В пятерку лидеров также вошли Краснодар (минус 0,4 процента) и Тюмень (минус 0,3 процента).

К причинам случившегося Зайцев отнес падение спроса на квартиры в новостройках и серьезную конкуренцию с «вторичками».

До конца 2023 года стоимость неликвидного жилья может упасть еще на один-два процента, предположил Зайцев.

Ранее были названы районы Москвы с максимально подорожавшим жильем.