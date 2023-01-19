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14:12, 19 января 2023
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Названа средняя стоимость аренды квартир в Москве

Названа средняя стоимость аренды квартир в Москве
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Среднюю стоимость аренды квартир в Москве назвали «РБК-Недвижимости» специалисты аналитического центра «Дом.РФ».

«Средняя ставка предложения квартир в Москве на 1 января составила 65 тысяч рублей в месяц (учитывались все районы и все типы комнатности)», — говорится в сообщении.

При этом аналитики отметили, что съемное жилье в столице за год подешевело на 19 процентов. Причиной стал существенный рост предложения. Так, в декабре в Москве были выставлены на сдачу 30,9 тысячи квартир, что на 195 процентов выше в отношении год к году.

Ранее сообщалось, что в Москве заметно снизилась стоимость аренды жилья. Однокомнатные квартиры подешевели на 7 процентов, а двухкомнатные — на 9,5 процента.

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