В Москве заметно снизилась стоимость аренды жилья

Средняя стоимость аренды жилья заметно снизилась в Москве за год, сообщает РБК со ссылкой на обзор риелторской компании «Миэль». По представленный данным, однокомнатные квартиры подешевели на 7 процентов, а двухкомнатные — на 9,5 процента. Аналитики сообщают, что снижение цен произошло на фоне роста предложения.

«Декабрь в арендном сегменте не сезон. Первую половину января люди будут так или иначе отдыхать, во второй половине — начнется легкое оживление. Так происходит из года в год. А дальше многое будет зависеть от рынка труда», — прогнозирует главный аналитик ГК «Миэль» Екатерина Бережнова.

В декабре 2022 году «однушку» в Москве можно было арендовать в среднем за 36,5 тысячи рублей, а «двушку» — за 48,4 тысячи.

По мнению аналитика Оксаны Поляковой из «Инком-Недвижимости», на данный момент предпосылок для роста спроса и цен на аренду жилья в столице нет. А в ЦИАН не исключают, что рост спроса начнется уже к середине квартала. Это, по мнению специалистов, может произойти за счет удорожания ипотеки и привлекательных ставок, мотивирующих людей к переездам в более привлекательное съемное жилье.

Ранее в Москве заметили рост стоимости аренды жилья на новогодние праздники. Средний чек на аренду недвижимости в новогодний праздник вырос за год во всех городах России на 20 процентов, до 5,1 тысячи рублей за сутки.