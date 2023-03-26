Названа средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве

43,2 тысячи рублей в месяц составила аренда однокомнатной квартиры в Москве, сумму назвал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики». За последний месяц цена на съем «однушки» в столице упала на 1,1 процента.

Приблизительная стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Москве составила 71,3 тысячи рублей. За месяц это значение выросло на 1,4 процента.

По словам замдиректора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксаны Поляковой, спрос на арендное жилье в Москве сопоставим с ситуацией в марте 2021 года. Тогда активность арендаторов также не была высока, пояснила эксперт.

«На массовом рынке спрос сконцентрирован в сегменте наиболее бюджетных квартир с хорошей транспортной доступностью, которые сейчас быстро вымываются с рынка. Такие варианты сейчас можно сдать и без дисконта. А вот другие предложения реализуются со скидкой 5–10 процентов от заявленной цены», — отметила Полякова.

Ранее стало известно о существенном снижении стоимости аренды квартир в Москве. По данным аналитиков, средние арендные ставки в Москве опустились на 21,4 процента по сравнению с январем 2022-го, до 55 тысяч рублей в месяц.