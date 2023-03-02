Названа средняя стоимость букета к 8 Марта

Средняя цена букета к Международному женскому дню 8 Марта в 2023 году вырастет на 20 процентов, сообщила агентству «Москва» президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

«Тюльпаны наши отечественные будут стоит в пределах 50-80 рублей. Голландские тюльпаны разных видов — и пионовидные, и бахромчатые, интересные сорта — сейчас они будут больше 100 рублей за штуку стоить. Цена розы зависит от длины стебля: чем короче — тем дешевле, чем длиннее стебель — тем дороже. Сейчас розы 40-50 сантиметров стоят порядка 70 рублей. Это уже, конечно, многовато», — раскрыла стоимость популярных цветов специалист.

Получается, что букет из пяти тюльпанов обойдется покупателям примерно в 400-500 рублей.

Флорист отметила, что особых проблем с ассортиментом не наблюдается, но есть перебои в поставках хризантем. «Это связано с тем, что в Голландии достаточно большое количество фермеров, которые занимаются выращиванием цветов, либо сократили свои площади, либо просто закрылись», — пояснила она.

Ранее аналитики составили антирейтинг подарков на 8 Марта. На первом месте списка оказались кастрюли и сковородки.