Названа средняя стоимость квартиры на рынке «вторички» в Москве

Средняя стоимость квартиры на рынке «вторички» в старой Москве в ноябре 2022 года составила 13,2 миллиона рублей. Такие данные в своем исследовании назвали аналитики компании «Миэль», рассказывает«РБК-Недвижимость».

«Средний чек покупки однокомнатной квартиры — 9,4 миллиона рублей, двухкомнатной — 13 миллионов рублей, а трехкомнатной — 17 миллионов рублей», — говорится в сообщении компании.

При этом наибольшим спросом у россиян пользовались однокомнатные квартиры, их доля в общем объеме продаж составляет 38 процентов. Двухкомнатные квартиры оказались на втором месте по популярности — 35 процентов, а трехкомнатные набрали 19 процентов от общего числа продаж.

29 процентов сделок было совершено в ценовом диапазоне от 9 до 12 миллионов рублей, 22 процента сделок было заключено в диапазонах 6-9 и 12-15 миллионов рублей. 18 процентов договоров пришлось на квартиры стоимостью 15-30 миллионов рублей, на жилье стоимостью свыше 30 миллионов — 6 процентов. И только 3 процента от всех продаж пришлось на недвижимость стоимостью от 6 миллионов рублей, подчеркнули эксперты.

Ранее стало известно, что в России начали продавать жилье с большими скидками, дисконт на квартиры в новостройках достигает 20 процентов.