Названа средняя стоимость лапши и пюре быстрого приготовления в Москве

Среднюю стоимость лапши и пюре быстрого приготовления в Москве назвал NEWS.ru разработчик онлайн-касс «Эвотор».

По данным специалистов, в марте текущего 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был замечен рост стоимости блюд, которые завариваются кипятком. В целом по России такие полуфабрикаты подорожали на 24 процента, до 52 рублей.

При этом максимальная средняя стоимость продуктов быстрого приготовления в стране зафиксирована в Москве, где достигла 114 рублей. В Подмосковье цена ниже — 89 рублей. Самые дешевые товары этой категории продаются в Курганской области, там они стоят по 13 рублей.

Ранее диетолог Гинзбург предупредил об опасности лапши быстрого приготовления.