Средняя сумма микрозайма москвича к 8 Марта составила 11,5 тысячи рублей

«Средняя запрашиваемая сумма займа в преддверии праздника составила 7,4 тысячи рублей — это на 25 процентов меньше, чем годом ранее, тогда показатель составлял 9,3 тысячи рублей. Для сравнения: в пандемийном 2020 году показатель находился на отметке выше 17 тысяч рублей», — указано в материалах Moneyman.

Москва стала лидером среди регионов России по размеру микройзамов. На втором месте оказалась Ростовская область (10,87 тысяч), на третьем — Санкт-Петербург (10,56 тысяч). Самые скромные суммы запрашивают в Омской области (4,75 тысячи), Алтайском крае (4,39 тысячи) и Архангельской области (4,25 тысячи).

«Граждане перешли на сберегательную модель поведения и стараются брать заемные средства строго по потребностям, исходя из своих возможностей по погашению займа", — прокомментировал полученные данные генеральный директор Moneyman Сергей Весовщук.

В онлайн-сервисе также выяснили, что в топ-5 популярных подарков на Международный женский день вошли подарочные сертификаты (14 процентов), косметика и парфюмерия (13 процентов), цветы (12 процентов), ювелирная продукция (9 процентов) и сладкие съедобные презенты (8 процентов).

Ранее стало известно, что средняя цена букета к Международному женскому дню 8 Марта в 2023 году вырастет на 20 процентов. Букет из пяти тюльпанов обойдется покупателям примерно в 400-500 рублей.