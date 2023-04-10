Раскрыта средняя зарплата москвичей

Среднюю зарплату в Москве по итогам первого квартала 2023 года раскрыл «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа». Исследователи выяснили, что усредненный ежемесячный доход в столице составляет 65,5 тысячи рублей.

Москва оказалась лидером среди городов России по размеру средней зарплаты. Второе место занял Санкт-Петербург (57,6 тысячи рублей), третье — Самара (54,6 тысячи рублей).

Самыми высокооплачиваемыми сферами занятости в стране стали автобизнес со средним заработком 65,4 тысячи рублей, транспорт и логистика (61,6 тысячи рублей), а также строительство (59,8 тысячи рублей).

Ранее жителям столичного региона назвали вакансии с самыми высокими зарплатами. Выяснилось, что программисту 1С в Павловском Посаде готовы платить до 260 тысяч рублей в месяц.