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17:01, 12 ноября 2022
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В Москве резко выросло число объявлений о срочной продаже квартир

В Москве резко выросло число объявлений о срочной продаже квартир
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве резко выросло число объявлений о срочной продаже квартир. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на отчет «Циан.Аналитики».

Так, по числу квартир, срочно выставленных на продажу, в России лидируют Краснодар — 1,7 тысячи объявлений, Московская область — 1,4 тысячи и Москва — 1,34 тысячи. При этом в столице и области доля таких квартир держится на уровне три процента.

Наибольшее количество объявлений о срочной продаже недвижимости было зафиксировано также в Махачкале — 13,7 процента предложений, в Ставрополе — 7,8 процента, Набережных Челнах — 6,7 процента, Краснодаре и Ростове-на-Дону — 6,3 и 6,4 процента соответственно.

Ранее также сообщалось, что москвичи, которые лично не могут присутствовать на сделке по недвижимости или на каком-то из ее этапов, стали чаще продавать квартиры через третьих лиц, оформляя на них нотариальную доверенность.

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