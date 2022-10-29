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22:30, 29 октября 2022
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Названы оптимальные сроки годности автомобильных шин

Названы оптимальные сроки годности автомобильных шин
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Оптимальные сроки годности автомобильных шин «Известиям» назвал руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский.

Эксперт рассказал, что срок годности шин можно узнать по маркировке со штампом, где указано четыре цифры. «Первые две — это количество недель от начала года, и, ориентируясь на них, можно вычислить месяц выпуска резины. Следующие две цифры — год выпуска», — отметил Ивановский.

При выборе резины он посоветовал ориентироваться на рекомендации производителя машины и не покупать покрышки радиусом, не соответствующим дискам. В противном случае возможно попадание автомобиля в ДТП.

Специалист добавил, что оптимальный срок использования шин — в среднем четыре сезона, при аккуратной эксплуатации и грамотном хранении пять-шесть сезонов.

Ранее в ГИБДД порекомендовали жителям Москвы поменять резину на автомобиле, не дожидаясь заморозков, которые придут в столицу уже на следующей неделе.

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